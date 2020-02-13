Благовещенск, , 07:57 — REGNUM Жители Благовещенска Амурской области устроят массовый забег под девизом «Китай, мы с тобой!» в поддержку легкоатлетов из Китая, которые, из-за распространения эпидемии коронавируса и карантина в Китае не могут проводить тренировки.

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Как сообщила газета Амурская правда, старт пробега намечен на 14 февраля, на 05:50 по местному времени. В нём примут участие как местные спортсмены, так и граждане Китая, проживающие в Амурской области.

Инициатор пробега Ольга Аникина считает, что такая акция поддержит граждан Китая и россиян, которые сейчас находятся в зоне карантина в КНР.

«Любимого бега из-за карантина они лишены полностью. Поэтому мы решили провести забег в поддержку наших родных, друзей, близких, которые оказались в непростой ситуации», — сказала спортсменка.

Вместе с Ольгой Аникиной побежит гражданин КНР Ван Венченг, который более 20 лет живёт в Благовещенске и каждое утро начинает с пробежки.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия направила гуманитарный груз в Китай, в котором случилась эпидемия коронавируса. Поддержку Китаю оказывают дальневосточные регионы — Якутия, Хабаровский край — помощь собирает региональное отделение Красного Креста. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Китай справится с эпидемией.