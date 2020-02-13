Псков, , 07:52 — REGNUM По факту смертельного ДТП в Псковской области, в результате которого в микроавтобусе погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Дело было возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП произошло ночью на автомобильной трассе Санкт-Петербург — Невель, около деревни Руда в Пустошкинском районе. Частный микроавтобус Mercedes, который направлялся в сторону Киева, выехал на встречную полосу движения и врезался в двигавшийся навстречу тяжёлый грузовой автомобиль Volvo.

На месте трагедии погибли восемь человек, предположительно граждан Украины. Двое пострадавших — гражданин Белоруссии (предположительно водитель фуры) и гражданин Украины — с закрытыми черепно-мозговыми травмами и травмами конечностей поступили в великолукскую межрайонную больницу. По информации медиков, угрозы их жизням нет.

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