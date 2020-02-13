Красноярск, , 07:45 — REGNUM В Красноярском крае бывшие должностные лица авиапредприятия «КрасАвиа» предстанут перед судом. Как сообщили ИА REGNUM 13 февраля в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, они обвиняются в мошенничестве в крупном размере и в служебном подлоге.

Расследование уголовного дела в отношении экс-заведующей складом (обвиняется в мошенничестве в крупном размере и в служебном подлоге) и бывшего начальника службы топливообеспечения филиала №1 ГП КК «КрасАвиа» (обвиняется в пособничестве в служебном подлоге) завершено.

Установлено, что с 15 марта 2016 года по 22 августа 2018 года заведующая складом ГСМ и начальник службы топливообеспечения фиктивно трудоустроили на предприятие родственницу заведующей складом. После этого заведующая больше двух лет предоставляла в кадровое подразделение ГП КК «КрасАвиа» подложные листки нетрудоспособности и табели учета рабочего времени, подписанные начальником службы топливообеспечения.

У заведующей складом имелась карта родственницы, на которую и поступали заработная плата и пособие по нетрудоспособности. Полученными денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению.

Авиапредприятие понесло ущерб на сумму более 570 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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