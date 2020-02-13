Амстердам, , 07:44 — REGNUM После хакерской атаки на НИИ Wetsus в г. Леуварден, специализирующимся на водных технологиях, компьютерная сеть института в течении недели оказалась недоступной. Для восстановления доступа к файлам институт заплатил хакерам неизвестную сумму в биткоинах. Об этом сообщает местная газета Leeuwarder Courant.

В беседе с изданием директор института отказался уточнить сумму выкупа. Однако, по его словам, она представляет собою «долю» от выплаченных в январе Маастрихтским университетом 197.000 евро. Университет в г. Маастрихт в конце прошлого года также подвергся хакерской атаке. Правление университета приняла решение заплатить хакерам за снятие блокировки университетских серверов.

Директор Wetsus пояснил, что институт с неохотой пошёл на выплату выкупа, но что в случае отказа ущерб оказался бы гораздо больше.