Посёлок городского типа Палатка, Магаданская область, , 07:32 — REGNUM В Магаданской области на жителя посёлка Палатка возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь полицейских, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК региона.

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В ходе расследования следственного управления СК России по Магаданской области выяснилось, что 10 февраля 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, буянил дома, нарушал покой соседей и родственников, которые и вызвали полицию.

Приехавшие сотрудники отделения МВД России по Хасынскому району через входную дверь квартиры вступили в диалог с дебоширом и попросили открыть дверь.

Мужчина отказался и выстрелил два раза из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра. Один выстрел произвёл в дверь за которой стояла полиция. Избежать несчастного случая удалось лишь благодаря принятым полицейскими мерам безопасности.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мосгорсуде заслушали показания Нурлана Муратова, обвиняемого в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская».