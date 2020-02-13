Иркутск, , 07:19 — REGNUM Ещё один преступник, отбывающий наказание в тюрьме, попал в сферу внимания общественности и СМИ после фотографий с пиршеством. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, фотографии с Заиром Дадаевым, осуждённым за убийство политика Бориса Немцова, опубликованы в одном из аккаунтов «ВКонтакте».

Фотографии пиршества, снятые, предположительно, в иркутской колонии Цитата со страницы Ислама Ирона в VK

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Снимки датированы 3 июля 2018 года, почти за месяц до того, как прокуратура Иркутской области одобрила ужесточение условий наказания Дадаеву за то, что тот семь раз нарушил режим содержания в колонии (ему было объявлено три выговора и три раза его помещали в штрафной изолятор).

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По этому поводу на сайте ГУФСИН России по Иркутской области сказано о назначении служебной проверки «об условиях отбывания наказания осужденными в ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области».

Вероятное пиршество в одной из иркутских колоний: на столах — сок и фрукты Цитата со страницы Ислама Ирона в VK

»В этой истории с колонией строго режима №3 в Иркутске интересно было бы узнать, кто эти остальные осужденные-заключенные, а не только убийца Немцова Заур Дадаев. Очевидно, что на фотографиях, кроме личности Дадаева, все остальные честные и порядочные люди. Не так ли? А вообще, подобные события сводят на нет веру в государство и справедливое наказание за преступления», — иронизирует канал «Иркутск политический».

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 27 февраля 2015 года. Фигуранты дела приговорены к срокам лишения свободы от 11 до 20 лет.

Помимо Заура Дадаева сроки получили Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Ранее сообщалось, что Дадаеву ужесточили наказание и перевели из ИК-3 в Иркутске в помещение камерного типа в ИК-2 в Ангарске. Осужденный нарушал режим содержания в колонии и не реагировал на какие-либо воспитательные меры, поэтому его признали злостным нарушителем порядка.

Осенью 2018 года большой общественный резонанс вызвали фотографии Вячеслава Цеповяза, поедающего в заключении икру, шашлык и крабов. В 2013 году году он получил 19 лет и 10 месяцев лишения свободы за преступления, совершенные в составе банды Сергея Цапка. В их числе — убийство 12 человек, включая детей, в станице Кущевская Краснодарского края в 2010 году.

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