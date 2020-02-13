Хайнань, Китай, , 07:13 — REGNUM Количество умерших от коронавируса в провинции Хайнань, Китай, выросло с двух до четырех человек.

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Как сообщил официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань Хайнань Лайф, всего на сегодняшний день, 13 февраля 2020 года, в провинции насчитывается 157 заболевших коронавирусом. За истекшие сутки количество заболевших выросло на 15 человек. В тоже время 27 человек выписаны из госпиталей Хайнаня с полным выздоровлением.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка России, госпитализированная на Хайнане с подозрением на коронавирус, не инфицирована новой инфекцией. У нее обычное воспаление лёгких. Она переведена из бокса в обычную палату, где продолжает лечение от пневмонии.