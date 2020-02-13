Хэйхэ, Китай, , 06:58 — REGNUM В соседнем с Благовещенском Хэйхэ количество заболевших коронавирусом увеличилось до 10 человек.

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Как сообщило ИА Амур. Инфо, на основе данных, полученных от Комитета по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян, КНР, всего в провинции диагностировано 395 случаев заболевания коронавирусом. Из них в Харбине — 159, в Суйхуа — 45, в Цзиси — 44, в Шанъяшане — 39, в Цицикаре — 33, в Цитайхэ — 16, в Цзямусы — 16, в Дацине — 15, в Муданьцзяне — 12, в Хэгане — 5, в округе Большой Хинган — 2 и, как говорилось, в Хэйхэ — 10.

Состояние 62 больных оценивается как тяжелое. С начала эпидемии зарегистрировано 9 случаев смерти от коронавируса. 31 больной вылечился и выписан из больницы. Заболевание подозревается у 146 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, группа академика Чжун Наньшаня, главы экспертной комиссии, изучающей коронавирус, прогнозирует пик эпидемии на 20-е числа февраля. Полностью покончить с эпидемией в Китае хотят до начала апреля.