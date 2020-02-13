Владивосток, , 06:54 — REGNUM В Приморье с 3 по 9 февраля заболеваемость гриппом и ОРЗ оказалась выше уровня эпидемического порога на 7,8%. В сравнении с данными конца января, отмечается рост заболеваемости на 20%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом Роспотребнадзоре.

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Наиболее серьёзная обстановка с ростом заболеваемости отмечается в 14 районах края.

«Полностью приостановлена деятельность в 17 детских садах и в 27 школах, частично приостановлен образовательный процесс в 671 классе 204 школах, в 390 группах 296 садах», — сказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение недельных эпидемических порогов среди населения зафиксировано в 37 регионах страны.