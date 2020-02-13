штат Уттар-Прадеш, , 06:46 — REGNUM В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в северном индийском штате Уттар-Прадеш погибли не менее 14 человек. Об этом 13 февраля сообщает агентство «Синьхуа».

По данным местной полиции, трагедия произошла вечером 12 февраля на скоростной автомобильной магистрали. При столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем погибли по меньшей мере 14 человек, более 30 получили травмы разной степени тяжести.

На месте произошедшего работают экстренные службы. Другой информации о произошедшем пока не поступало.