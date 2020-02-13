Кадуна, Нигерия, , 06:14 — REGNUM По меньшей мере 21 человек погиб в результате атаки на деревню Бакали в штате Кадуна в центральной части Нигерии. Об этом 12 февраля сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на местных полицейских.

В атаке принимало участие примерно 100 человек. Нападавшие поджигали автомобили, мотоциклы, а также мешки с зерном. Ни одна из террористических организаций, представленных в регионе, не взяла на себя ответственность за инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате теракта 10 февраля в населенном пункте Ауно в нигерийском штате Борно погибли более 30 человек.

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