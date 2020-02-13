Биробиджан, 13 февраля 2020, 06:24 — REGNUM Прокуратура Еврейской АО направила предостережение в адрес руководства регионального оператора по капитальному ремонту. Сроки ремонтов срываются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.
Читайте также: Зарплата директора Фонда капремонта Колымы превысила 240 тыс. рублей
Как выяснили прокуроры, в 2019 году, согласно плану, в области должны были быть отремонтированы 32 многоквартирных дома. Однако в 11 домах ремонт так и не был завершен.
Как сообщало ИА REGNUM, зарплата директора фонда капремонта Колымы превысила 240 тыс. рублей.