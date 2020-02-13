История вопроса

Капитальный ремонт жилья подразумевает замену частей конструкции и инженерных систем зданий с целью приведения в состояние, близкое к первоначальному, но без изменения назначения здания.

В соответствии с российским законодательством, собственники индивидуальных домов производят капитальный ремонт за свой счёт, а владельцы квартир в многоквартирных домах должны делать отчисления региональному предприятию жилищно-коммунального хозяйства, ответственному за эксплуатацию дома. Сумма взносов на капремонт включается в счёт за коммунальные услуги, и в случае отказа от оплаты может быть взыскана в судебном порядке.

В каждом регионе Российской Федерации разрабатывается свой план капитального ремонта жилых домов, который принимается на 30 лет.

Согласно Жилищному кодексу РФ капитальный ремонт жилого дома включает в себя ремонт фундамента, крыши, фасада, подвальных и других помещений общего пользования, ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе лифтового оборудования. В некоторых случаях капитальный ремонт подразумевает реконструкцию кровли, утепление фасада, замену приборов учёта потребляемых ресурсов, другие работы.

