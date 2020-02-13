Чита, , 06:12 — REGNUM Уголовное дело за незаконный вывоз через таможню лесоматериалов на сумму более 39 млн рублей возбуждено в отношении жителя Забайкальского края. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба УВМД России по Забайкальскому краю.

Проверка выявила, что в течение двух лет обвиняемый житель Читинского района по декларациям с недостоверными данными о происхождении товара вывозил за границу лесоматериалы. Всего за границу РФ было вывезено 13 тысяч кубических метров древесины, относящейся к стратегически важным товарам.

Нанесённый ущерб оценивается в размере 39 млн 755 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере».

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет, со штрафом до одного млн рублей.