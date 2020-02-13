Благовещенск, , 05:23 — REGNUM В Благовещенске Амурской области зафиксирован первый метеорекорд 2020 года. Термометры показали от — 1,6 до — 8 градусов.

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По данным Комсомольской правды в Благовещенске, небывалое потепление отмечалось практически во всех районах области. Правда, синоптики отмечают, что продлится потепление не долго, к концу недели Приамурье ждёт резкое похолодание, на севере до — 30 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра России в ряде регионов страны побиты температурные рекорды за 100 лет. Например, плюсовые температуры отмечены впервые за всю историю метеонаблюдений в столице Забайкалья Чите.