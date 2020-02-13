Хабаровск, , 04:55 — REGNUM Крупнейшие междугородние трассы Хабаровского края — «Хабаровск — Находка» и «Хабаровск — Лидога — Ванино» — закрыты из-за гололёда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Ограничение будет действовать, по предварительным данным, до вечера 13 февраля 2020 года. На трассе «Хабаровск — Лидога — Ванино» отменены 6 автобусных маршрутов. На них планировали выехать 103 пассажира.

По данным минтранса края, уже сутки дорожники ведут отсыпку опасных участков трасс. В работах задействовано 99 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2019 года междугородние трассы закрывали для движения неоднократно из-за непогоды и гололёда.