Псков, , 03:21 — REGNUM При лобовом столкновении микроавтобуса с грузовой фурой в Псковской области погибли восемь человек. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Трагедия произошла на автомобильной трассе Санкт-Петербург — Невель. Около деревни Руда (Пустошкинский район) произошло лобовое столкновение микроавтобуса и большегруза-фуры, при котором погибли восемь человек — водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Пострадали ещё один пассажир микроавтобуса и водитель фуры. Об их состоянии пока не сообщается.

По предварительной информации, микроавтобус является частным, не маршрутным такси. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Дело взято на контроль руководства регионального УМВД.