Богота, , 03:01 — REGNUM В столице Колумбии разбился легкомоторный самолёт, погибли не менее четырёх человек. Об этом 12 февраля Управление гражданской авиации Колумбии сообщает на своей странице в Twitter.

В официальном документе управления сообщается, что крушение двухмоторного самолёта типа Piper PA-31 под номером HK-4686 произошло примерно в 15:44 по местному времени вблизи аэропорта Гуаймараль, который находится на севере Боготы.

По предварительным данным, погибли четверо пассажиров самолета.

По данным агентства, самолёт летел в город Вильягарсон в департаменте Путумайо. На месте авиакатастрофы работают спасатели и следователи.