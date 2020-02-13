Минск, , 02:47 — REGNUM Русская речь продавщицы в одном из магазинов Минска возмутила горожанина Арамаиса Миракяна, спросившего о наличии фруктового чая. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам мужчины, он задал свой вопрос, но получил ответ на русском языке. На его замечание продавщица напомнила, что в Белоруссии приняты два государственных языка, и попросила говорить по-русски.

«Я с тобой не на китайском и не на итальянском, а на одном из государственных языков», — сказал в ответ Миракян.

После этого продавщица пригрозила вызвать охрану, а посетитель магазина попросил дать жалобную книгу и вызвать администрацию. Чем завершился инцидент, он не сообщил.

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Ранее министерство образования Белоруссии начало борьбу с учителями, посмевшими обеспечить законодательно закреплённое право выбора родителями языка обучения для своих детей.

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