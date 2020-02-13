Эль-Камышлы, Сирия, , 02:13 — REGNUM Фрагмент выступления сирийцев против прохода американской колонны через блокпост рядом с городом Камышлы (провинция Эль-Хасаке) опубликовал канал Ruptly.

На кадрах показано, как местные жители прогоняют американскую колонну после стрельбы. Бронетехнику забросали камнями, один из мужчин вылил на машину нечистоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля военнослужащие вооружённых сил США открыли огонь по мирным гражданам недалеко от города Камышлы. В результате погиб 14-летний мальчик, еще один житель получил ранения.

Выводили американцев от гнева сирийцев российские военные.

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