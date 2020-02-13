Красноярск, , 01:54 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в убийстве своего подчинённого за требование оплатить сверхурочную работу, задержали в городе Минусинске Красноярского края. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С просьбой найти пропавшего отца, который работал в Богучанском районе вахтовым методом и долго не выходил на связь, в январе 2020 в полицию обратилась девушка. В феврале полицейские обнаружили тело пропавшего с признаками насильственной смерти в отходах лесопиления в лесном массиве.

Оперативниками было установлено, что к произошедшему может иметь отношение непосредственный начальник убитого. После его задержания в Минусинске, 42-летний руководитель дал признательные показания. Оказалось, что во время распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт — подчинённый потребовал оплатить сверхурочную работу. В ходе ссоры начальник ударил его ножом, после чего попытался скрыть следы преступления — личные вещи убитого сжёг в печи, а тело спрятал в отходах лесопиления. После произошедшего подозреваемый уехал в Минусинск, где и был задержан оперативниками.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», предполагающей наказание до 15 лет лишения свободы.