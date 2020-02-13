Ачинский район, Красноярский край, , 00:49 — REGNUM Столкновение четырёх грузовиков, из которых два сгорели произошло 12 февраля под городом Ачинском Красноярского края. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

По информации полиции, столкновение грузовых автомобилей произошло на 678 километре трассы Р-255 «Сибирь» около 15:30 по местному времени.

Двигавшийся со стороны Красноярска грузовой автомобиль КамАЗ, водитель которого не справился с управлением, выехал на левую полосу движения, где столкнулся с попутным грузовым автомобилем MAN. Навстречу первым столкнувшимся двигался ещё один автомобиль — КамАЗ-вахтовый, водитель которого попытался избежать ДТП применив экстренное торможение. И уже он столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

Два последних столкнувшихся автомобиля — Volvo и КамАЗ-вахтовый, в котором находились шесть железнодорожников — загорелись. По информации полиции, никто из участников ДТП серьёзных травм не получил.