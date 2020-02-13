Эль-Камышлы, Сирия, , 00:40 — REGNUM Военнослужащие вооружённых сил США открыли огонь на поражение по мирным гражданам у блокпоста рядом с сирийским городом Камышлы, сообщил на брифинге 12 февраля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Инцидент произошёл когда блокпост попыталась пересечь американская колонна. Она была остановлена, и вскоре после этого разгорелся конфликт между военными США и местными жителями. В результате американцы открыли огонь на поражение по гражданским. В результате погиб 14-летний мальчик, еще один житель получил ранения.

Конфликт удалось прекратить благодаря российским военным, которые прибыли к месту происшествия. Они обеспечили выход американских военнослужащих к пункту их базирования возле населённого пункта Химо.

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