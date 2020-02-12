Йошкар-Ола, , 23:53 — REGNUM По материалам проверки прокуратуры, которая проводилась по факту неправомерного расходования денежных средств государственным автономным учреждением «Марий Эл Телерадио», возбуждено уголовное дело поч.4 ст.160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что компания взяла на себя обязательства снять художественный фильм к 100-летию республики. Для его съемок были привлечены контрагенты, которым выплатили вознаграждение.

При этом выяснилось, что ряд договоров с контрагентами «носили фиктивный характер», ряд работ приняли без фактического выполнения. Это привело к необоснованному использованию более 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Указ о праздновании 100-летия Марий Эл президент России Владимир Путин подписал еще в феврале 2013 года. День образования республики отмечается в Марий Эл вместе с Днем народного единства 4 ноября. Столетие региона будет отмечаться в 2020 году.