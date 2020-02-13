Волгоград, , 00:13 — REGNUM Стрельбу из охолощенного автомата Калашникова устроил в офисе во время праздника мужчина в Волгограде. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошёл вечером 12 февраля в помещении офиса на улице Ангарской.

По предварительным данным, 22-летний молодой человек во время торжества стал стрелять из автомата АКСУ. Оружие было выхолощенным.

Приехавшая по вызову на место происшествия полиция задержала стрелявшего и изъяла оружие. Стрелка доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании студента, подозреваемого в стрельбе из охолощенного оружия в Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге возбудили дело на студента, устроившего хулиганскую стрельбу