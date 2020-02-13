Марсель, Франция, , 00:14 — REGNUM Школьница 15-ти лет погибла, уронив в воду телефон, стоявший на зарядке, во время принятия ванны во французском городе Марселе. Об этом 12 февраля сообщает Daily Mail.

По предварительной информации, девочка поставила смартфон на зарядку и стала принимать ванну, держа его в руке и просматривая информацию. Неожиданно телефон упал в воду, прямо на грудь девочке.

Школьница получила сильный удар током и потеряла сознание. Её успели доставить в больницу, однако все попытки врачей реанимировать пострадавшую не увенчались успехом.

Девочка скончалась от остановки сердца. ПОлиция Марселя начала расследование инцидента.

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