Женева, Швейцария, , 23:07 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает снижение количества новых заболевших коронавирусом Covid-2019 в Китайской Народной Республике за последнюю неделю. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам количество новых подтвержденных случаев коронавируса Covid-2019 в Китае стабильно снижается последнюю неделю. Однако эти данные надо рассматривать с исключительной настороженностью. Вспышка все еще может пойти по нарастающей.

Также гендиректор ВОЗ отметил, что количество стран, где были зарегистрированы случаи заражения Covid-2019 с 4 февраля не изменилось, и в ВОЗ не считают, что остальные государства скрывают наличие у себя больных этим коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день власти Китая подтверждают 38 582 больных коронавирусом Covid-2019. 5066 человек к сегодняшнему дню смогли выздороветь. 1117 человек умерли.