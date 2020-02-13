Приштина, , 00:20 — REGNUM 12 февраля в ходе второго заседания всего неделю назад приступившего к делам нового правительства Косово министр образования, технологий и инноваций Косово Хюкмете Байрами представила членам правительственного кабинета требование о выделении средств для компенсации ущерба, нанесенного недавним ураганным ветром Печскому и Истожскому муниципалитетам.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, правительство приняло решение о выделении 297 тысяч евро (примерно 20,4 миллиона рублей) Печскому и 136 тысяч евро (примерно 9,4 миллиона рублей) Истожскому муниципалитету на восстановление школ и детских садов.

Однако от разгула стихии пострадали не только десятки учебно-воспитательных объектов, но и многие жилые помещения, а также сельскохозяйственные угодья. Ущерб, нанесенный одному муниципалитету Истог оценивается в полтора миллиона евро (примерно 103 миллиона рублей).

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