Москва, , 22:54 — REGNUM Массовое ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Волоколамском тоннеле на севере Москвы. Об этом 12 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Авария произошла вечером, столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. В результате столкновения произошло возгорание.

По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие. Обстоятельства аварии и информация о числе пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло в Новой Москве.

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