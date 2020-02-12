Кировск, Мурманская область, , 22:36 — REGNUM В АО «Апатит» создана специальная комиссия по расследованию причин пожара на шахте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

«Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Создана специальная комиссия, которую возглавил главный инженер КФ АО «Апатит». Пожар потушен», — сообщили в пресс-службе АО «Апатит».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 февраля на Кировском руднике, занимающемся добычей апатит-нефелиновой руды, произошёл пожар. Из шахты на поверхность были выведены 383 горняка. Никто не пострадал.