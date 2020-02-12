Кузнецк, Пензенская область, , 22:29 — REGNUM Женщину, пропавшую в Кузнецке четыре дня назад, нашли мёртвой. Соответствующая информация размещена в сообществе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По данным поисковиков, потерявшаяся днём 8 февраля 79-летняя женщина сама позвонила родственникам и сообщила, что ей плохо, и она замерзает. Однако связаться с женщиной специалисту отряда уже не удалось — телефон не отвечал. В ту же ночь на поиски вышли вместе с поисковиками и жители Кузнецка. Утром следующего дня появились первые свидетели — женщина была с ярким зонтом и многие её видели.

К поискам подключились поисковики Пензы, Кузнецка и Ульяновска. Затем на поиски вылетел беспилотник, после просмотра снимков квадрокоптера был обнаружен непонятный объект. На его проверку выехали уже утром 12 февраля. Но эта версия не подтвердилась. Днем местный житель предложил проехать местность на снегоходе. Женщина была найдена около садоводческого товарищества в районе деревни Сухановка.

В настоящее время на место происшествия выехали правоохранители, сообщает PenzaInform. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в августе 2019 года из салона припаркованного в лесу автомобиля пропал трёхлетний мальчик. Поиски продолжались двое суток и завершились благополучно — ребёнка нашли. Позднее в Нижегородской области искали пятилетнюю девочку в течение трёх дней, ребёнок был также найден живым.