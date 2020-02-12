Женева, Швейцария, , 22:08 — REGNUM Международный режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) был продлён на три месяца Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 12 февраля сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации по лихорадке Эбола действует с июля 2019 года. Глава ВОЗ отметил, что число заболеваний лихорадкой Эбола на востоке ДРК за это время снизилось, но при этом остаётся опасность для расширения границ эпидемии.

Гебрейесус пояснил, что комитет по ЧС рекомендовал оставить режим чрезвычайной ситуации, вызывающий международную обеспокоенность, в связи с вспышкой заболевания в ДРК. В ВОЗ было принято решение согласиться с этим советом.

Напомним, что комитет по ЧС, согласно правилам ВОЗ, проводит свои заседания раз в три месяца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом рецидиве в ходе текущей эпидемии лихорадки Эбола в ДРК.

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