Кировск, Мурманская область, , 21:36 — REGNUM Рабочий, пропавший при пожаре на шахте в городе Кировске Мурманской области, найден живым. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Нашёлся живым, в медицинской помощи не нуждается», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 12 февраля на Кировском руднике, занимающемся добычей апатит-нефелиновой руды, произошёл пожар. Из шахты на поверхность были выведены 383 горняка. Один шахтёр числился пропавшим без вести.

К настоящему времени возгорание ликвидировано. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

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