Химки, Московская область, , 22:08 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автобусов в подмосковных Химках. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба УГИБДД по Московской области.

Авария произошла на проспекте Юбилейном. Столкнулись два автобуса, ехавших друг за другом в попутном направлении. В результате столкновения пострадали четыре человека.

Все пострадавшие отправлены в больницу на обследование. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Пассажиров пересадили в другой автобус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Ленинском городском округе Подмосковья.

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