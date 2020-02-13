Тегеран, , 09:03 — REGNUM 12 февраля президент Ирана Хасан Роухани призвал различные правительственные органы провинции Гилян мобилизовать материально-техническое оборудование для решения проблем, вызванных сильным снегопадом. Об этом сообщило новостное агентство Mehr News.

В телефонном разговоре с губернатором Гиляна Арсаланом Заром президент Исламской Республики получил сообщения о последних событиях, после чего дал необходимые указания, подчеркнув, что для решения проблемы, вызванной сильными снегопадами в провинции, необходимо мобилизовать все средства и технику.

Президент также поручил министрам дорог и городского развития, энергетики, связи и информационных технологий, а также главе МВД Ирана мобилизовать все средства своих министерств для ускорения работы по оказанию необходимых услуг населению. Главе планово-бюджетной организации Мохаммеду Бакеру Нобахту было поручено посетить провинцию в качестве представителя правительства и президента с целью тщательного изучения вопроса.

Сильный снегопад в Гиляне высотой до 1,5 метра создал для жителей по меньшей мере 52 городов провинции серьезные проблемы, такие как отключение электроэнергии практически во всех районах, включая столицу провинции Решт. По меньшей мере семь человек погибли и 85 получили ранения.