Кировск, Мурманская область, , 21:05 — REGNUM Возгорание на шахте в городе Кировске Мурманской области ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадавших среди эвакуированных горняков нет. Сообщается, что на месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 12 февраля на Кировском руднике, занимающемся добычей апатит-нефелиновой руды, произошёл пожар. Из шахты были эвакуированы около 400 горняков. Один шахтёр числится пропавшим без вести.

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