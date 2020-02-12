Грозный, , 20:49 — REGNUM Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Чечне. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Червленная — Терек. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля BMW совершил выезд на железнодорожные пути, игнорируя запрещающие сигналы.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось из-за слишком близкого расстояния до автомобиля.

В результате ДТП пострадал водитель BMW. Он был госпитализирован, его состояние оценивается врачами как тяжёлое. Уточняется, что в настоящее время движение поездов в районе аварии полностью восстановлено, на график произошедшее не повлияло.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате столкновения поезда и легкового автомобиля в Самарской области.

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