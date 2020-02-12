Сергиев Посад, Московская область, , 20:47 — REGNUM Двух участников массовой драки со стрельбой, в которой пострадали два человека, задержаны сотрудниками полиции в Подмосковье. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошёл 9 февраля в Сергиевом посаде возле кафе на улице Институтской. В результате массовой драки со стрельбой пострадали два человека, уроженцы Средней Азии, оба пострадавших были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были задержаны два предполагаемых участника драки.

По факту произошедшего были заведены два уголовных дела по статьям о хулиганстве и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личностей и задержание остальных участников массовой драки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте возле торгового центра в Москве, в результате которого пострадали двое мужчин.

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