Тюмень, 12 февраля 2020, 20:10 — REGNUM В Тюмени уволен следователь, который позволил на праздновании своего повышения одному из гостей скандировать воровские лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Напомним, большой резонанс в социальных сетях обрёл видеоролик, снятый ранее неоднократно судимым мужчиной на праздновании повышения по службе сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области. Автор видео в присутствии высокопоставленных работников правоохранительных органов скандировал лозунги, популярные в преступной среде.
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