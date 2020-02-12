Тюмень, , 20:10 — REGNUM В Тюмени уволен следователь, который позволил на праздновании своего повышения одному из гостей скандировать воровские лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

«В настоящее время следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета России», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, большой резонанс в социальных сетях обрёл видеоролик, снятый ранее неоднократно судимым мужчиной на праздновании повышения по службе сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области. Автор видео в присутствии высокопоставленных работников правоохранительных органов скандировал лозунги, популярные в преступной среде.

«Следственным управлением будет дана объективная и принципиальная оценка поведению сотрудников, и приняты жесткие меры реагирования», — сообщили в ведомстве.

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