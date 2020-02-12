Нягань, Югра, , 19:54 — REGNUM В Югре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на участке автодороги Нягань — Талинка в Октябрьском районе. Погибли пять человек, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники.

О состоянии ещё двух человек информации нет. Предварительно установлено, что грузовик «Урал» с прицепом въехал в ВАЗ-2113.

Напомним, 11 февраля на трассе Сургут-Нижневартовск погибли двое полицейских и ещё два человека ранены в результате столкновения грузовика «МАН» и автомобиля «УАЗ».

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