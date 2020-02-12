Благовещенск, , 20:48 — REGNUM Десять вагонов грузового состава с углем сошли с рельсов в Амурской области. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошёл в 17:50 мск на железнодорожном перегоне «Сегачама — Ерофей Павлович» в Могочинском регионе Забайкальской железной дороги. Пострадавших в результате происшествия нет, угрозы экологии нет. Уточняется, что произошло повреждение контактной сети.

Для ликвидации последствий аварии со станций Ерофей Павлович и Сковородино были направлены восстановительные поезда. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Информацию о движении поездов в регионе, где произошла авария, пассажиры смогут уточнить на сайте Российских железных дорог.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении грузового поезда с углем в Иркутской области.

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