Ижевск, , 19:51 — REGNUM В Удмуртии будет передано в суд уголовное дело по ч.3 ст.260, ч.3 ст.191.1 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины») в отношении жителя республики. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По данным следствия, в августе — сентябре 2019 года местный житель без разрешительных документов срубил 103 сырорастущих березы в лесном массиве Пумсинского участкового лесничества. Затем спиленные деревья он вывез на пилораму и сбыл древесину владельцу, который не знал о незаконном способе её добычи.

Ущерб лесному фонду составил 1,1 млн рублей. В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемого был наложен обеспечительный арест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное дело о вырубке 90 берез, которые также оценили более чем в 1,1 млн рублей, было направлено в суд в Ярославской области. Отмечалось, что в случае, если вина подсудимого будет доказана, ему может грозить штраф до трех миллионов рублей, или принудительные работы на срок до пяти лет, или реальное лишение свободы на срок до 7 лет.