Ростов-на-Дону, , 19:42 — REGNUM В Ростовской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.

ДТП произошло в 16:30 мск 12 февраля на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель Isuzu Forward, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом ПАЗ. В момент аварии в пассажирском транспорте находились 22 пассажира. Пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, что в Новочеркасске 12 февраля загорелся пассажирский автобус. Никто из пассажиров не пострадал.

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