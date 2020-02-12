Иваново, , 19:49 — REGNUM До девяти человек возросло количество пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Ивановской области. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 07:30 мск на трассе «Р-600 Кострома-Иваново» возле села Бакшеево Фурмановского района Ивановской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Fiat не справился с управлением и съехал в кювет, после чего произошло опрокидывание транспортного средства.

В момент ДТП в автобусе находились 14 человек, из них травмы получили девять мужчин. Все пострадавшие были госпитализированы. У троих пострадавших диагностированы переломы и сотрясение мозга, шестеро получили ушибы мягких тканей головы и тела.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов начали проверку, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии с участием пассажирского микроавтобуса на 63-м километре автотрассы «Р-600 Кострома-Иваново» в Ивановской области.

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