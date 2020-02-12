Москва, , 19:48 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения пяти легковых и одного грузового автомобилей в Новой Москве. Об этом 12 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Авария произошла на Киевском шоссе на повороте в поселок Крекшино. Столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик.

В результате аварии пострадали три человека. В настоящее время их обследует бригада медиков скорой помощи.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 63-летней женщины в результате наезда на неё легкового автомобиля в Подмосковье.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье женщина погибла при наезде автомобиля