Архангельск, , 19:07 — REGNUM В 2019 году число преступлений, совершенных в Архангельске, сократилось на 3,8%. Об этом ИА REGNUM со ссылкой на заместителя начальника городской полиции Владислава Леонардова сообщили в мэрии города.

По его словам, на 4,2% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 11,6% — количество уличных преступлений.

«На 5,52% увеличилось количество преступлений с участием несовершеннолетних. В целях стабилизации подростковой преступности на территории города проведены 1632 рейда. Выявлено 2006 административных правонарушений по линии несовершеннолетних. Сотрудниками УМВД России по городу Архангельску осуществляется профилактическая работа с 663 несовершеннолетними, состоящими на учетах», — отметил Владислав Леонардов.

Он также сообщил, что полиции приходится вести разъяснительную работу с гражданами, чтобы предотвратить ставшие популярными дистанционные кражи и мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В 2019 году зарегистрировано 664 таких кражи и 700 фактов мошенничеств.

В настоящее время в Архангельске в охране общественного порядка, а также при раскрытии преступлений активно применяется сегмент Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», состоящий из 172 IP-камер наружного наблюдения и двух кнопок экстренного вызова полиции «Гражданин-полиция». С помощью систем видеонаблюдения выявлено 105 преступлений, раскрыто 316 преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Архангельской области было совершено 19 150 преступлений, что на 1% больше, чем в предыдущем. При этом раскрываемость преступлений снизилась с 62,3% до 57,5%. Нераскрытыми, как правило, остаются кражи.