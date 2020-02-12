Москва, , 18:49 — REGNUM Пассажир упал на рельсы на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили 12 февраля в пресс-службе управления МВД на метрополитене.

Как уточняется, инцидент произошёл около 17:40. В отсутствие электропоезда мужчина упал на жёсткий. Ему помогли подняться на платформу, после чего сотрудники полиции вызвали наряд скорой помощи.

Подробностей о состоянии пострадавшего в ведомстве не приводят. Сообщается, что по факту инцидента транспортной полицией проводится проверка.

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