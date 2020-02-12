Дзержинский район, Калужская область, , 19:14 — REGNUM В Калужской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 30 января в селе Дворцы Дзержинского района. По предварительной информации, 33-летняя женщина, находясь за рулём автомобиля Lada Largus, сбила пешехода — девочку 10 лет, которая шла в сопровождении матери по противоположной обочине проезжей части дороги. После ДТП водитель с места происшествия скрылась, а ребёнок с тяжёлыми травмами был госпитализирован в Калужскую областную детскую больницу. Об этом 12 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

В социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что за рулём автомобиля находилась монахиня. Как пишут калужские СМИ, в полиции подтвердили информацию о том, что автомобилем Lada Largus действительно управляла монахиня или послушница монастыря.

Напомним, в 2019 году на дорогах Калужской области погиб 51 пешеход и 367 получили травмы.

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