Амстердам, , 18:40 — REGNUM Посылки со взрывчаткой были отправлены ряду предприятий с целью вымогательства в Нидерландах. Об этом 12 февраля сообщает газета De Telegraaf.

По информации издания, отправитель посылок со взрывчаткой потребовал от компаний-адресатов определённую денежную сумму в биткоинах. В случае, если деньги не будут перечислены, вымогатель пригрозил отправкой ещё одной партии бомб.

Сумма, которую потребовал злоумышленник, не называется. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух взрывах, произошедших в Нидерландах. Один из них прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме, второй — в местном филиале японской компании Ricoh. На месте взрывов работает полиция. Взрывные устройства находились в посылках.

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