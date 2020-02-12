Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, , 18:38 — REGNUM В работе администрации города Нягани (ХМАО) прокуратура выявила около 30 нарушений антикоррупционного законодательства. К примеру, вынуждена уволиться из-за нарушения закона заместитель главы муниципалитета, курировавшая сферу ЖКХ, заявил на пресс-конференции 12 февраля замначальника по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры ХМАО Андрей Ромащев.

Чиновница вступила в конфликт интересов, так как осуществляла контроль за деятельностью управляющих компаний, принадлежащих её сыну.

Напомним, в июне 2019 года вынужден был покинуть мэрию другой замглавы города, который сдавал в аренду свою квартиру женщине, осуждённоё за организацию подпольного борделя. При этом в декларации о доходах он не указал сведения о сдаче жилья в найм.