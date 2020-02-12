Село Перемышль, Калужская область, , 22:00 — REGNUM В Калужской области 12 февраля в Перемышльском районе вблизи деревни Андреевское под старым мостом обнаружено тело неизвестного мужчины. По данному факту организована проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительной информации, мужчина был мёртв не более суток. Он был одет в куртку чёрного цвета, свитер серого цвета с коричневым рисунком, футболку белого цвета, джинсы коричневого цвета с плетёным поясным ремнём, ботинки коричневого цвета. В кармане куртки обнаружены два плоских камня с цветным рисунком с одной стороны в виде рыб, а также пластиковый чехол чёрного цвета «Polaroid» с очками.

Следователи и оперативные сотрудники устанавливают личность погибшего и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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